Shania (14) und Davina Geiss (15) stehen regelmäßig für die Reality-Show Die Geissens vor der Kamera und verdienen so auch schon in jungen Jahren ihr eigenes Geld. 2016 bekamen die Schwestern für jeden Tag am Set eine Gage von 100 Euro. Aber anscheinend gab es mittlerweile eine kleine Gehaltserhöhung, denn im Interview mit Bunte erklärte Shania nun: "Davina und ich bekommen 200 Euro pro Drehtag."

