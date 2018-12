Atemberaubende Roben und kreative Looks – so präsentieren sich die deutschen und internationalen Promis gern auf den roten Teppichen dieser Welt. Doch auch bei den Stars und Sternchen läuft nicht immer alles glatt. Ob unfreiwillige Busenblitzer, schräge Outfits oder sogar eine fiese Laufmasche können den VIPs ganz schön den Abend verderben. Promiflash blickt zurück auf die schlimmsten Fashion-Pannen des Jahres 2018.

Noch in guter Erinnerung dürfte den Fans das Laufmaschen-Gate von Daniela Katzenberger (32) sein. Bei der diesjährigen Verleihung der 1Live Krone flanierte die Kultblondine mit einem großen Riss in der Strumpfhose über den Red Carpet und bemerkte es erst viel später auf dem Klo.

Sängerin Selena Gomez (26) konnte zwar Unterwäsche und Brüste in diesem Jahr gut bedeckt halten, dennoch leistete sie sich einen üblen Fauxpas. Für die MET-Gala in New York hatte die Musikerin offenbar ein bisschen viel Selbstbräuner aufgetragen.

Schauspielerin Anne Hathaway (36) hatte bei Dreharbeiten zur Amazon-Serie "Modern Love" echte Probleme mit dem Wind, der ihren Rock im Marilyn Monroe (✝36)-Style nach oben blies. So konnten die Umstehenden ihren knallgelben Slip sehen. Ganz Profi, ließ Anne sich davon allerdings nicht beirren und tanzte einfach weiter.

Statt mit kaputter Strumpfware kämpfte Kim Kardashian (38) kürzlich mit ihren freiheitsliebenden Brüsten. Beim Besuch der "Cher Show" wollten die Boobs der Kurven-Queen partout nicht im knappen Glitzerfummel bleiben. Die Beauty musste vor den Kameras beherzt in ihr Dekolleté greifen, um die frechen Dinger zu bändigen.

Sogar die Herren der Schöpfung waren vor Outfit-Pannen nicht ganz gefeit. Kanye West (41) erschien zur Hochzeit von Freunden zwar im Jackett, allerdings auch mit grauen Badeschlappen. Außerdem waren die Treter ihm viel zu klein.

Auch Hotelerbin Paris Hilton (37) macht neuerdings ihrem Party-Girl-Image wieder alle Ehre. Schon in ihren Zwanzigern hatten Paparazzi die Blondine häufiger ohne Unterwäsche erwischt. Auf der New York Fashion Week gab ihre zu weite Straps-Hose den Blick auf ihre intimsten Körperstellen fast völlig frei.

Nicht nur auf dem Teppich, sondern auch auf der Bühne mussten die Promi-Ladys ihre Brüste im Zaum halten. Beyoncé (37) fielen sie beim Coachella-Festival fast aus dem Bodysuit. Britney Spears (37) platzte der BH während eines Konzerts in Scarborough. Rapperin Nicki Minaj (36) sprengte beim Festival Made in America gleich ihr komplettes Kleid, konnte ein größeres Malheur aber gerade noch verhindern.

Auch bei den Royals gab es in diesem Jahr Probleme mit einem Flatterröckchen. Nach ihrer Hochzeit reisten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) durch mehrere Pazifikstaaten. Ein blaues Luxusteil war offensichtlich so transparent, dass die Fans freie Sicht auf Meghans Slip hatten. Einige Tage zuvor hatte ein Preis-Etikett aus ihrem Kleid gelugt.

Michael Gottschalk/Getty Images Daniela Katzenberger beim 1Live Krone Radio Award 2018

Anzeige

Splash News Kim Kardashian bei der Premiere der "Cher Show" in New York

Anzeige

Bey/ Splash News Solange und Beyoncé beim Coachella 2018

Anzeige

Splash News Paris Hilton während der New York Fashion Week

SPL5044848_012 Schauspielerin Anne Hathaway in Brooklyn (New York)

SplashNews.com Herzogin Meghan, Neuseeland 2018

Neilson Barnard/Getty Images Selena Gomez bei der Costume Institute Gala am Metropolitan Museum in New York

Larry Busacca / Getty Images; MEGA Kanye West

MEGA Kim Kardashian und Kanye West in South Beach, Miami



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de