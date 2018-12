Eines der großen Erfolgsgeheimnisse der Kardashians ist bekanntlich, dass sie geliebt, aber auch gleichermaßen gehasst werden. Das beweist auch eines der aktuellen Fotos von der Kardashian-Bescherung, auf der Mama Kris Jenner (63) eine 12.000-Dollar-Tasche mit einem "Rich as F***"-Schriftzug (zu Deutsch: Verdammt reich) hochhält. Die einen finden die Aktion total cool, die anderen finden es einfach nur ätzend – und darum ging der Schnappschuss viral durch die Decke.

Alles fing an mit einer Instagram-Story von Tochter Kourtney Kardashian (39). Auf dem Pic hielt ihre Mama am Weihnachtsmorgen stolz ihre Goyard-Tasche mit dem Text in die Kamera. Das Statement-Accessoire gefällt natürlich nicht jedem – Einige Promis waren ordentlich bedient. Blogger Perez Hilton (40) kommentierte "Verdammt eklig", Moderator Piers Morgan (53) hingegen twitterte: "Wer sich fragt, warum die Kardashians alle so gierig, narzisstisch und abstoßend sind – hier ein Bild von ihrer Mutter."

Die eingefleischten Kardashian-Fans verteidigen ihre Idole, aber auch Unbeteiligte mischten sich ein: "Ich persönlich würde keine Tasche mit solch einem Schriftzug tragen, aber wenn sie das Geld hat und es zeigen will, ist es ihre Sache und nicht deine." Die Tasche war vielleicht auch nur die Spitze des Eisberges: Die Kardashians haben es nämlich auch vor der Bescherung bei ihrer jährlichen Weihnachtsparty richtig luxuriös zugehen lassen – inklusive Winter-Wunderland mit Kunstschnee und hochkarätigen Gästen.

Instagram / kourtneykardash Kris Jenner an Thanksgiving 2018

Getty Images Piers Morgan, TV-Moderator

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloe Kardashian an Weihnachten 2018

