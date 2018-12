Sylvie Meis (40) und ihr Freund können die Finger nicht voneinander lassen! Erst vor knapp zwei Wochen hatte die schöne Moderatorin im Netz ganz offiziell bekannt gemacht: Bart Willemsen ist der neue Mann an ihrer Seite! Nur kurz nach dem Liebes-Outing zeigten sich die Niederländerin und ihr Auserwählter zuletzt ganz verschmust im Urlaub – und wurden nun erneut ziemlich heiß von den Paparazzi abgelichtet!

Zwischen den beiden stimmt die Chemie! Aktuelle Bilder zeigen Sylvie und Bart jetzt am Strand von Miami. Innig kuscheln die beiden auf einer Liege, geben sich zärtliche Küsse oder fummeln ganz ungeniert in den Wellen. Ganz entspannt greift Bart seiner Freundin bei der sexy Bade-Session an den Hintern, während die 40-Jährige dabei so glücklich strahlt wie lange nicht mehr – der elf Jahre jüngere Filmproduzent scheint dem TV-Gesicht so richtig gut zu tun.

Doch Sylvie und ihr Beau sind nicht die einzigen Turteltauben am Strand von Miami, die beinahe übereinander herfallen: Auch Sophia Thomalla (29) und ihr vermeintlicher neuer Lover und Torwart-Star Loris Karius (25) wurden von Fotografen in der Südstaaten-Metropole erwischt – beim Rummachen im Pool.

MEGA Sylvie Meis und Bart Willemsen in Miami

MEGA Sylvie Meis und Bart Willemsen im Dezember 2018 in Miami

MEGA Loris Karius und Sophia Thomalla

MEGA Bart Willemsen und Sylvie Meis im Urlaub in Miami



