Der Countdown läuft: In nur wenigen Wochen startet die neue Staffel von Germany's next Topmodel! Schon zum 14. Mal sucht Heidi Klum (45) Deutschlands schönstes Mädchen und mal wieder haben sich tausende junge Frauen bei dem allseits beliebten Format beworben. In die begehrten TV-Shows können es allerdings nur wenige der Nachwuchs-Models schaffen. Ein Teaser zur Sendung bot jetzt schon einmal erste Einblicke in die neue Show-Ausgabe!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der TV-Show wurde jetzt der erste Trailer unter dem Hashtag "#gntm2019" veröffentlicht. Darauf zu sehen: Es wird mal wieder heiß bei "Germany's next Topmodel"! In sexy Dessous im Trachtenlook müssen Heidis Mädchen wohl schon früh ein Shooting mit einem Male-Model absolvieren. Eine Neuheit: Während die 13. Staffel im vergangenen Jahr in der sonnigen Karibik startete, scheinen sich die Girls in der 14. Ausgabe in den Bergen beweisen zu müssen.

Wann genau die neue Staffel starten wird, ist bisher noch nicht bekannt. Im Trailer heißt es vorerst nur "demnächst". Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass die ersten Folgen für gewöhnlich Anfang Februar über die Mattscheiben flimmern. 2018 startete das Format am 8. Februar, ein Jahr zuvor am 9. des gleichen Monats und 2016 ging es schon am 4. Februar los.

