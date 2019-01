Daniela Büchner (40) muss ein hartes Jahr verkraften! Im November war ihr Ehemann und Reality-TV-Star Jens Büchner (✝49) an Krebs gestorben und hatte seine Frau und Kinder in großer Trauer hinterlassen. Vor wenigen Tagen stand für die 40-Jährige dann der erste Jahreswechsel ohne ihren Partner an – und diesen verbrachte die fünffache Mutter im Kreise ihrer Freunde: Gemeinsam mit Frank (50) und Elke Fussbroich (51) feierte Dani ein ruhiges Silvester und gedachte ihrem verstorbenen Mann auf Instagram mit einer Wunderkerze.

