Seit einiger Zeit sind Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) beinahe unzertrennlich. Doch wie vernarrt das Model in den Tokio Hotel-Gitarristen ist, bewies sie kürzlich bei einem Talkshow-Besuch bei Ellen DeGeneres (60). Dort antwortete sie in einer Blitzfragerunde darauf, was sie am Körper des Musikers am meisten lieben würde, wie folgt. "Sein Würstchen, sein Mund und seine Augen", schoss es in der The Ellen DeGeneres Show geradezu aus ihr heraus.

