Immer wieder halten sich hartnäckige Gerüchte um Kuppelshows wie Der Bachelor oder Die Bachelorette: Viele Zuschauer vermuten gescriptete Handlungen innerhalb der einzelnen Folgen. Promiflash hakt bei Ex-Rosenverteilerin Jessica Paszka (28) noch einmal nach: Ist an den Vermutungen wirklich etwas dran? "Also, dazu kann ich wirklich ein Statement geben, es muss aber auch wirklich jetzt das allerletzte Mal sein. Ich werde darauf so oft angesprochen, was daran gefaked ist", leitet die TV-Lady ihre Antwort ein.

RTL / Arya Shirazi Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de