Hatte R. Kelly (51) wirklich Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen? Trotz seiner großen musikalischen Erfolge war der R&B-Star in den vergangenen Jahren wiederholt in negative Schlagzeilen geraten: Immer wieder warfen Frauen dem Musiker Misshandlung und Missbrauch vor. Auch mit minderjährigen Mädchen soll R. Kelly intim geworden sein – das erklärte nun eine seiner Background-Sängerinnen: Sie habe ihn beim Sex mit einer Zwölfjährigen erwischt!

Jovante Cunningham kommt in der sechsteiligen Doku Surviving R. Kelly zu Wort, die seit dem 3. Januar im US-TV läuft. Darin berichtet sie, der doppelt so alte R. Kelly habe Nachwuchs-Sängerin Aaliyah (✝22) kennengelernt, als diese erst zwölf Jahre alt gewesen sei. Der Musiker sei Aaliyahs Mentor geworden, ihr nähergekommen, etwa im Tourbus. "Wir lagen alle in unseren Kojen und hatten die Vorhänge geöffnet, als eine Tür im Bus aufflog. Robert hatte Sex mit Aaliyah", erinnert sich Jovante an das Szenario.

Die Künstlerin schilderte weiter, was zwischen den beiden passiert sei: "Dinge, die ein Erwachsener nicht mit einem Kind machen sollte", so die frühere Background-Sängerin. Dass die Beziehung zwischen R. Kelly und seinem Schützling ungewöhnlicher Natur war, ist schon länger bekannt. Gerüchten zufolge sollen die beiden ein Paar gewesen sein. 1994 kam es zur angeblichen Hochzeit – R. Kelly war damals 27 Jahre alt, Aaliyah 15. Die Eheschließung soll im selben Jahr wieder aufgehoben worden sein. Aaliyah verstarb am 25. August 2001 im Alter von 22 Jahren infolge eines Flugzeugabsturzes.

Scott Olson / Getty Images R. Kelly, Sänger

Kevin Mazur/WireImage Aaliyah, Sängerin

Earl Gibson III / Getty Images for BET R. Kelly in Los Angeles

