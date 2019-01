Dagi Bee (24) weiß einfach, wie der Fashion-Hase läuft! Die YouTuberin überraschte ihre Gäste auf ihrem "Beetique"-Launch in einem umwerfenden Aufzug: Sie hüllte sich in ein kurzes Stretchkleid von Balmain. Und für das Dress hat die Web-Video-Queen auch eine stolze Summe hingeblättert – nämlich 2.676 Euro! Aber nicht nur die Blondine hat sich auf Anhieb in das Designerstück verliebt, auch Stars wie Leigh-Anne Pinnock (27) oder Chiara Ferragni (31) zeigten sich schon in dem Teil!

Getty Images; AEDT/WENN.com; Instagram Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de