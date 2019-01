Jenny Frankhauser (26) hat ihr persönliches Rekord-Höchstgewicht erreicht! Als Bewohnerin der Urwald-WG schaffte es die Dschungelcamp-Königin von 2018, stolze sechs Kilo abzunehmen. Danach meldete sich allerdings der berühmte Jojo-Effekt bei der Sängerin: Acht Kilo legte sie wieder zu – zwei mehr als vor ihrem Einzug in den australischen Busch. "So wie jetzt, so viel war ich noch nie", enthüllte die Halbschwester von Kultblondine Daniela Katzenberger (32) im Interview mit Promiflash. Dafür hatte die 26-Jährige aber auch eine Erklärung parat: "Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion!"

