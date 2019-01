Bei Nicki Minaj (36) und ihrem Liebsten Kenneth Petty geht's heiß her! Erst vor wenigen Wochen gab die Rapperin bekannt, wieder einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Auf Instagram postete sie ein Pärchen-Selfie, mit dem sie die Beziehung zu dem US-Amerikaner öffentlich machte. Nun legte die 36-Jährige nach und offenbarte ihren Fans ziemlich pikante Details aus dem Liebesleben des Paares!

Auf Twitter reagierte die Rapperin auf einige Tweets ihrer Follower. Und diese waren zum Teil sehr privat: Ein paar Fans wollten wissen, was bei Nicki und Kenneth im Bett abgeht. So erklärte ein User, Nicki hätte sicherlich sechs Mal die Nacht Sex und würde nur kichern, wenn alle meinen, es wären nur drei Mal. Das ließ die 36-Jährige nicht unkommentiert und konterte: "3-4 Mal im Durchschnitt. 6 Mal ist ein bisschen viel, Schwester." Zudem Nicki verriet auch, dass sie und Kenneth sich bereits seit dem Kindesalter kennen. "Er war schon in meinem Leben, bevor ich berühmt war und Geld hatte", schrieb die Rapperin.

Außerdem gewährte die Künstlerin ihren Fans auch einen sehr offenen Einblick in ihr Seelenleben. "Er ist die männliche Version meiner besten Freundin TT. Beide können mich mit einem Blick, einer Umarmung, einem Wort beruhigen", schwärmte Nicki weiter.

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty

SplashNews.com Nicki Minaj bei den MTV EMAs 2018

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Musikerin Nicki Minaj

