Die 23. Staffel vom amerikanischen Der Bachelor ist seit dem 7. Januar 2019 zu sehen. Diesmal gibt es besondere Umstände: Der Kandidat Colton Underwood ist nach eigenen Angaben noch Jungfrau. Er hatte bereits um die Bachelorette Becca Kufrin (28) gebuhlt, doch verließ die 14. Staffel der weiblichen Ausgabe der Dating-Show, ohne die große Liebe gefunden zu haben. Nun ist er selbst auf der Suche. Und ein Trailer der aktuellen Staffel macht Andeutungen, dass der 26-Jährige nun doch seine Unschuld verloren haben könnte.

Damals war Becca so geschockt von Coltons Jungfräulichkeit, dass sie ihn kurzzeitig am Tisch sitzen ließ, während sie die Nachricht anscheinend erst mal verarbeiten musste. Coltons Unerfahrenheit war für die 28-jährige Bachelorette offensichtlich ein No-Go. Wie der Bachelor-Blog Reality Steve nun berichtete, hat sich Colton in der aktuellen Staffel von "Der Bachelor" jedoch bereits nach der zweiten Übernachtung für jemanden entschieden. Daraufhin verrät er in einem Teaser-Video: "Ich bin keine Jungfrau mehr." Bei Kandidatin Cassie Randolph soll es gefunkt haben – und eventuell gleich noch mehr.

Colton ist ein ehemaliger Football-Spieler. Nachdem er sich vom Sport zurückgezogen hatte, startete er seine Kuppelshow-Karriere. Glaubt ihr, dass Colton seine Jungfräulichkeit tatsächlich bei "Der Bachelor" verloren hat? Stimmt ab!

DJDM/WENN.com Becca Kufrin, US-Bachelorette 2018

Sheri Determan / Wenn.com Colton Underwood, US-Bachelor 2019

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood, Teilnehmer der 14. Staffel von "Die Bachelorette" in den USA

