Ist es damit endlich offiziell? Schon seit Monaten hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Cara Delevingne (26) und Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (29) ein Paar sind. Neue Bilder der beiden Turteltauben lassen jetzt nur noch wenig Raum für Spekulationen. Diese Pics beweisen nämlich, dass bei den Schauspielerinnen gewaltig die Funken sprühen. Die Ladys wurden nun im gemeinsamen Urlaub tatsächlich beim Fummeln erwischt!

Offiziell haben die Blondinen ihre Romanze noch nicht gemacht, auch bei Instagram und Co. finden sich keine Bilder oder Spuren der jungen Liebe. Das hält sie aber nicht davon ab, in der Öffentlichkeit miteinander zu flirten, wenn jemand die Kamera auf sie hält. So auch im Urlaub auf den Malediven. Dort sonnten sich die Promidamen vor Kurzem gemeinsam mit ihrer Clique am türkisblauen Meer – und konnten die Hände nicht voneinander lassen, wie Daily Mail berichtet. In den Instagram-Stories eines Freundes konnte man das Paar ebenfalls betrachten, wie es einen Steg entlang zum Wasser geht. Während die Haare der beiden im Wind wehen, wandert Ashleys Hand zu Caras Po.

"Cara und Ashley sind enger und noch verliebter, als sie es je waren", verriet eine anonyme Quelle gegenüber Hollywood Life bereits im November. "Auch wenn sie noch etwas in der Honeymoon-Phase sind, sind sie nun an einem tieferen Level von Komfort angekommen und mehr als Liebende. Sie sind wirklich beste Freunde", schwärmte der Insider weiter.

Splash News Cara Delevingne und Ashley Benson bei der Balmain Fashion Show

Ari Perilstein / Getty Images Ashley Benson auf einer Veranstaltung

Splash News Cara Delevingne und Ashley Benson in Los Angeles

