Andrej Mangold (31) sammelt im ersten großen Bachelor-Beef Sympathiepunkte! Seit Anfang des Jahres ist TV-Deutschland wieder im Rosenfieber und verfolgt, wie der Profi-Basketballer unter zahlreichen Kandidatinnen seine große Liebe finden möchte. In der zweiten Folge kam es zur ersten Reiberei mit Isabell Bernsee (28), nach der sie das Handtuch warf. Für seine klaren Ansagen an das Ex-Playmate kassierte Andrej Applaus im Netz!

Bevor die Kickboxerin die Rose des 31-Jährigen entschieden ablehnte, hatte sie noch das Gespräch mit ihm gesucht und dabei Dampf über Konkurrentin Stefanie Gebhardt (32) abgelassen. Isabell passte es gar nicht, dass die Düsseldorferin innig mit Andrej tanzte und nannte den Tanzstil dem Bachelor gegenüber abwertend als "anbietend". Eine Aussage, die der Rosenkavalier ziemlich daneben fand, zumal Isabell selbst eine Twerk-Einlage vorgeführt hatte. "Ist das Anbieten, wenn man mit jemandem tanzt? Wenn man vor Fernsehkameras seinen Arsch schüttelt, ist das nicht Anbieten?", stellte er Isabell eiskalt zur Rede und stieß damit auf taube Ohren.

Danach hakte er sogar noch konkret bei der Magdeburgerin nach, ob sie überhaupt Interesse an ihm habe. Das Publikum ist von so viel Kuppelshow-Klartext begeistert: "'Hast du nicht gerade getwerkt?' Hahahaha, irgendwie ist der ja schon sympathisch, wie der die Olle aufzieht", kommentierte ein Twitter-User die Streitszene. Offenbar will Andrej kein Risiko bei seinen Kandidatinnen eingehen und setzt auf gradlinige Ehrlichkeit – wie empfindet ihr sein Verhalten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D Andrej und Steffi bei einem Bachelor-Date

MG RTL D Isabell Bernsee, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Andrej Mangold bei der zweiten Nacht der Rosen

