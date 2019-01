In der zweiten Folge von Der Bachelor flogen schon ganz schön die Fetzen. Allerdings nicht unbedingt zwischen den Ladys, sondern vor allem auch zwischen Isabell Bernsee (28) und Rosenkavalier Andrej Mangold (31). Der Grund: Co-Buhlerin Stefanie Gebhardt tanzte ziemlich eng mit dem Mann der Begierde, was bei Isabell gar nicht gut ankam. Sie nannte das Verhalten "anbietend" und Steffi selbst einen "Bauern". Besonders gut kam das weder beim Bachelor noch bei vielen Zuschauern an. Dennoch verriet die Kickboxerin jetzt: Sie steht nach wie vor zu ihrer Aussage!

In der Show Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen rechtfertigte Isabell ihre Äußerung, die für reichlich Diskussionsstoff sorgte. "Also 'Bauer' ist erst mal gar kein schlimmes Wort, weil der Beruf Bauer ist ein ganz toller Beruf. Wir haben ihr vorher schon diesen Namen gegeben. [...] Sie redet immer so: 'Ey, Alter.'" Daraufhin hätten sie und einige andere Mädels festgestellt, dass Steffi eben wie ein "Bauer" reden würde. Etwas, bei dem auch Ex-Kandidatin Mariya Lazareva nur zustimmen konnte: "Für mich ist das ja asozial, wenn eine Frau immer 'Alter' sagt." Weil Isabell das aber so direkt nicht sagen wollte, habe sie sich für die vermeintlich weniger krasse "Bauer"-Variante entschieden: "Ich habe sie nicht beleidigt oder als Schlampe bezeichnet."

Als Samira Klampfl, die im vergangenen Jahr Kandidatin in der Kuppel-Show war, daraufhin klar machte, dass sie diesen Diss sehr wohl als Beleidigung ansehe, gab Isabell dann doch zu: "Das war eine Beleidigung. Punkt." Die 28-Jährige zog dann in der zweiten Nacht der Rosen selbst die Reißleine – und schlug die Rose aus, die Andrej ihr trotz allem überreichen wollte. Diese Entscheidung bereue Isabell nach wie vor nicht – denn auch der Gastgeber konnte sie mit seinem Verhalten nicht überzeugen: "Ich hätte mir gewünscht, dass ich einen richtigen Gentleman kennenlerne. Das war aber nicht der Fall", erklärte sie ihren freiwilligen Bachelor-Abschied.

Instagram / stefaniegebhardt_ Stefanie Gebhardt, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / mariyalazareva_ Mariya Lazareva, YouTuberin

Anzeige

MG RTL D Isabell Bernsee und Andrej Mangold bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de