Isabell Bernsee (28) ist bei Bachelorette-Gewinner David Friedrich (29) unten durch. Die Hobby-Kickboxerin buhlte bei Der Bachelor um das Herz des Junggesellen Andrej Mangold (31) und stellte beim sportlichen Gruppen-Date gleich mal klar, dass der Mann an ihrer Seite sie auf jeden Fall beschützen muss – zur Not auch mit den Fäusten. Bei solchen Aussagen kann der Eskimo Callboy-Drummer nur den Kopf schütteln. In seiner Instagram-Story lässt er ordentlich Dampf ab und äfft das ehemalige Playboy-Bunny nach: "Also, ich stehe auf gewalttätige Männer, die anderen Männern auf die Schnauze hauen. Und am besten ist es, wenn sie aus dem Knast kommen. – Bist du dumm?"

