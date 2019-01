Die deutsche Landschaft der TV-Bekanntheiten ist mittlerweile gepflastert mit einstigen Castingshow-Talenten. Bei 16 Staffeln Deutschland sucht den Superstar, acht Ausgaben von The Voice of Germany oder der bald 14. Showreihe von Germany's next Topmodel ist es kein Wunder, dass man längst nicht mehr weiß, welcher Promi auf eine Castingshow-Vergangenheit zurückblickt. Ein Glück, das Promiflash das noch einmal in Erinnerung rufen kann. Was vermutlich längst in Vergessenheit geriet: Auch Sophia Thomalla (29) versuchte vor Jahren ihr Glück bei GNTM!

ADOLPH,CHRISTOPHER Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de