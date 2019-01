Vor wenigen Monaten überraschte Barbara Schöneberger (44) ihre Fans noch mit ihrer "Schlaf-Diät". Damals war die Moderatorin sich sicher, nur durch regelmäßigen Schlaf einige Kilos verloren zu haben. Dieser Wundertrick scheint über die Feiertage allerdings nicht so gut funktioniert zu haben. Als die 44-Jährige nun in einem kurzen Instagram-Clip auf ihr Gewicht angesprochen wird, reagiert sie ziemlich empfindlich: "Das geht dich gar nichts an. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß!"

