Julian Claßen (25) nimmt für das Wohl seines Babys so einiges in Kauf! Im Oktober 2018 wurde der Web-Star Papa eines Jungen – sein Knirps steht seitdem im Mittelpunkt seines Lebens. Für den Mann von Bibi (25) ist es Ehrensache, dass es dem Wonneproppen gut geht und so wird auch die Demolierung seines Autos zur Nebensache, wie der Blondschopf in seiner Instagram-Story verrät: "Neben uns hat gerade ein Auto geparkt und die Frau hat übertrieben die Tür gegen unser Auto geschmettert. Ich habe jetzt keinen Aufstand gemacht. Ich wollte den Kleinen halt nicht wecken, weil der gerade seine Impfung hatte und gerade so schön schläft."

