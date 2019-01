Dagi Bee (24) teilt sich offen ihrer Community mit. Die Web-Ikone zeigt sich in ihrem neuesten Beauty-Video ungeschminkt und hat absolut kein Problem damit, den Fans von ihren Haut-Sorgen zu berichten. So leide sie an einer nervigen Gesichtsrötung, wie die Kosmetik-Herstellerin auf YouTube verrät: "Gerade ist meine Haut auch noch ein wenig am Ausrasten durch die Pille. Tatsächlich durch die Pille ist sie noch sehr strapaziert." Dagi Bee setzte bereits vor einem Jahr die Antibaby-Pille ab.

