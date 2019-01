2011 hatte es in der achten DSDS-Staffel bereits im Recall gewaltig zwischen Pietro (26) und Sarah Lombardi (26) gefunkt. Erst im Laufe der Sendung wurde es ernst zwischen den damals 18-jährigen Turteltauben, und zwar nach Sarahs Aus in der ersten Mottoshow. "Da hat sie gefragt: ‘Was wird jetzt aus uns?’ Und dann habe ich gesagt: 'Keine Angst, ich bleibe bei dir!' Ich habe dann einfach beschlossen, dass wir ein Paar sind", erinnert sich der Sänger in der Doku Die Pietro Lombardi Story an die Anfänge ihrer Beziehung. Wenig später feierte Sarah dank des gesundheitlichen Ausscheidens von Nina Richel ihr Comeback und erreichte sogar mit ihrem späteren Ehemann das Finale. Knapp ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes Alessio (3) gaben die beiden im Oktober 2016 ihre Trennung bekannt.

