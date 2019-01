Ganz entspannt oder eher kritisch – wie reagierte die Freundin von Felix van Deventer (22) auf dessen Tropen-Ausflug? Schon am 11. Januar zieht der GZSZ-Schnuckel in das berüchtigte Dschungelcamp ein. Vor laufenden Kameras muss der Schauspieler sich bis zu zwei Wochen lang ekligen Prüfungen und fiesen Bedingungen stellen – doch das bedeutet auch, dass er eine lange Zeit von zu Hause weg sein wird. Wie Felix' Freundin das wohl findet? "Sie hat sich mega gefreut. Sie wird mich immer unterstützen, unterstützt mich auch zu Hause. Und da wird's keine Probleme geben!", erklärte der 22-Jährige im Promiflash-Interview kurz vor seinem Abflug am Frankfurter Flughafen.

WENN Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de