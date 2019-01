Jetzt schreitet auch Pietro Lombardi (26) ein! Am Sonntagabend bei Dancing on Ice wetterte Désirée Nick (62) vor laufenden Kameras gegen seine Ex Sarah (26). Die Schauspielerin unterstellte der Sängerin, in Sachen Eiskunstlauf nicht bei null angefangen zu haben – ein Vorwurf, den die “Genau hier”-Interpretin nicht auf sich sitzen lassen konnte. Nun stärkt ihr auch der DSDS-Star den Rücken. ”Ich muss Sarah kurz mal in Schutz nehmen: Désirée Nick schiebt ihre Filme, wirklich. Also Sarah ist keine professionelle Eiskunstläuferin, ist mit mir auch schon eislaufen gewesen auf dem Weihnachtsmarkt und ist mehr hingefallen als ich”, verteidigte er die 26-Jährige in seiner Instagram-Story.

