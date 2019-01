Gisele Oppermann ist nah am Wasser gebaut – das ist spätestens seit der ersten Dschungelcamp-Folge klar! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin befindet sich zurzeit unter den zwölf Promis, die ihr gemütliches Zuhause für die kommenden zwei Wochen gegen ein bescheidenes Buschcamp im australischen Urwald getauscht haben. Doch die Situation macht der Mutter einer vierjährigen Tochter ganz schön zu schaffen! Noch vor Abflug nach Down Under schwärmte Gisele im Promiflash-Interview am Frankfurter Flughafen von der Kleinen: "Ich glaube, die wird das echt gut meistern." Ob die Mama selbst die Zeit allerdings meistern wird? Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

