Ist Sibylle Rauch (58) nur noch ein Schatten ihrer selbst? Die einstige Pornodarstellerin stellt sich aktuell gemeinsam mit elf anderen Stars dem Abenteuer Dschungelcamp. Bislang hielt sich die "Eis am Stiel"-Darstellerin eher bedeckt im Hintergrund. Das änderte sich, als sie den Posten der Teamchefin von Evelyn Burdecki (30) übernahm und dabei so richtig aufblühte. Doch nun machten sich die männlichen Busch-Kandidaten ernsthafte Sorgen: Hält Sibylle die Strapazen im Camp nicht mehr lange aus?

Die 58-Jährige wurde durch ihre Führungsrolle von ihren Mitstreitern viel bewusster wahrgenommen und haargenau unter die Lupe genommen – besonders von Domenico De Cicco (35), Felix van Deventer (22) und Tommi Piper (77). Das Trio saß in Plauder-Laune am Lagerfeuer und diskutierte in aller Ausführlichkeit die aktuelle Gemütslage des einstigen Erotik-Sternchens. "Die Sibylle ist völlig überfordert", urteilte Tommi. Sein Kollege Domenico konnte ihm da nur zustimmen: "Sie ist ein lieber Mensch, aber zerbrechlich. Sie hat keine Persönlichkeit mehr. Sie hat keine Meinung mehr." Und später ging der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat noch weiter in seiner Analyse: "Überlege mal: Pornodarstellerin! Das ist krank. [...] Sich da hinstellen und sich vögeln lassen und der Regisseur, asozial: mach das, mach das – das ist krank. Und wenn sie sagt, dass sie Spaß daran hatte, dann hat sie einen riesen Knacks."

Doch Alf-Stimme Tommi hat auch schon eine mögliche Lösung parat, wie die vermeintlich schwache Sibylle von der Quälerei befreit werden könne: "Wenn Dr. Bob (68) käme und sie untersuchen würde und sie ist draußen, dann kriegt sie ihre Kohle. Das ist es!"

MG RTL D Domenico De Cicco, Felix van Deventer und Tommi Piper am Lagerfeuer

MG RTL D Bastian Yotta und Sibylle Rauch

MG RTL D / Stefan Menne Tommi Piper, Schauspieler

