In Jessica Fiorini brennt nach wie vor das Feuer der Liebe! Im Sommer 2018 nahm die Blondine an der zweiten Staffel der feuchtfröhlichen Kuppelshow Love Island teil und verliebte sich prompt in ihren Sendungskollegen Sebastian Kögl. Die beiden gingen zwar nicht als festes Pärchen aus dem Format hervor, wollten es aber danach miteinander versuchen. Mitte November folgte der Bruch: Jessi und Sebi gingen fortan getrennte Wege. Zwei Monate später verrät die Schweizerin im Interview mit Promiflash: Die Gefühle für Sebastian sind noch lange nicht verflogen!

Promiflash traf das zierliche TV-Sternchen im Rahmen der Berlin Fashion Week bei der Influencer Café Fashion Edition by Styleranking. Darauf angesprochen, ob sie inzwischen wieder auf der Suche nach einem neuen Partner sei, reagiert Jessi ganz verhalten: "Jetzt habe ich zuerst einmal andere Dinge, auf die ich den Fokus setzen muss und die Gefühle sind ja auch immer noch für eine andere Person da." Und diese Person scheint Sebastian zu sein! Nichtsdestotrotz erzählt sie über ihre Kommunikation mit ihrem Verflossenen: "Thema ist das schon noch bei uns. Aber so direkt 'Hey, ich habe noch Gefühle für dich', das nicht."

Obwohl Jessica den TV-Hulk einfach nicht aus ihrem Kopf bekommt, kann sie sich ein Liebes-Comeback mit ihm nicht vorstellen. "Jetzt bin ich nicht mehr so naiv. Ich weiß jetzt, wie er ist und was er nicht will. Entweder ganz oder gar nicht. Da er keine Beziehung will und ich aber Gefühle habe, geht das gar nicht. Da würde ich mich nur selbst verletzen", schlussfolgert die einstige Kuppelshow-Kandidatin.

RTL II / "Love Island" Sebastian Kögl und Jessica Fiorini bei "Love Island"

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / sebastiankoegl Sebastian Kögl, November 2018

