Gisele Oppermann verlangt ihren Camp-Genossen bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! einiges an Nerven ab. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verweigerte schon mehrere Prüfungen und wurde ihrem Image als Heulsuse bereits mehr als gerecht: Sie kann ihre Tränen oftmals einfach nicht zurückhalten. Dafür weht ihr im Netz ein richtiger Shitstorm entgegen. Vom Ausmaß des Web-Hates ist vor allem ihre beste Freundin völlig entsetzt!

Während das Model im Dschungel um die Krone kämpft, verwaltet Giseles Freundin Sarah ihren Instagram-Account. In ihrer Story trug sie einige Kommentare von Nutzern zusammen: "Gisele du Straßenhure, du Lappen, du Opfer, du minderwertige Heulsuse, du Taugenichts, du Bastard", "Was bist du für eine dumme, feige, elende Drecksbi*** – man weiß, auf was man sich im Dschungel einlässt!" und "Geh freiwillig", waren nur einige der zahlreichen Hate-Texte an Gisele. "Habt bitte Respekt und hört auf solche hasserfüllten Nachrichten zu schicken", meldete sich Sarah zu Wort.

Auch Giulia Siegel (44) äußerte sich zu dem Shitstorm gegen Gisele: "Ich bin nicht ihr größter Fan und rege mich auch gerne über ihr Gekreische und Verhalten auf, aber das geht entschieden zu weit! Was erlauben sich diese Menschen unter dem Deckmantel der Anonymität im Netz?"

MG RTL D Gisele Oppermann im Dschungelcamp 2019

MG RTL D Gisele Oppermann im Dschungelcamp 2019

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, DJane

