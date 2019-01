Wie fake ist das Dschungelcamp wirklich? Seit die 13. Staffel über die Mattscheiben in Deutschland, Österreich und der Schweiz flimmert, haben vermeintliche Enthüllungen über die Show die Runde gemacht. An "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sei laut Bild so einiges faul: Künstliche Kulissen, Muntermacher in Pillenform oder das Ausnutzen der psychologischen Gutachten der Camper sollen zum Sendungs-Alltag gehören. Promiflash hat beim Dschungel-Public-Viewing von Julian F. M. Stoeckel (31) bei ehemaligen Busch-Bewohnern wie Rolf Scheider (62) oder Gabby Rinne (29) nachgefragt: Was ist dran an den Vorwürfen?

WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de