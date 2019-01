Marco Eismann hat sich entschieden: Sein Klon zum Verlieben ist Jasmin. Heute Abend ging der Unternehmer bei Game of Clones auf Partnersuche im TV. Und damit die Suche auch am Ende möglichst erfolgreich verläuft, durfte er sich zuvor seine Traumfrau am Computer zusammenstellen – und anschließend sechs identisch aussehende Frauen daten. Am Ende konnte Kandidatin Jasmin Marco am meisten begeistern – etwa vor allem, weil die beiden vor laufenden Kameras miteinander hatten?

Halbfinalistin Vanja zumindest ist sich ganz sicher: "Jasmin hat gewonnen, weil sie Sex mit Marco hatte", machte sie exklusiv gegenüber Promiflash deutlich. Doch das findet die 29-Jährige gar nicht schlimm – im Gegenteil! "Irgendwie glaube ich, er hat sie genau deswegen gewinnen lassen. Da ist er wirklich ein Gentleman und ich finde es auch gut, dass er das so gemacht hat", beteuerte die selbstständige Kosmetikerin.

Auch, dass Marco die Aufmerksamkeit seiner "geklonten" Bewerberinnen genossen hat, findet Vanja total verständlich: "Ich meine klar, er stand im Mittelpunkt!" Für die ehemalige Get The Fuck Out Of My House-Kandidatin selbst war ein Liebesspiel im Fernsehen jedoch nie eine Option: "Ins Bett zu steigen war jetzt nicht so meins."

