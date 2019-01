Bei Der Bachelor versucht Stefanie Gebhardt aktuell, das Herz von Profi-Basketballer Andrej Mangold (32) zu erobern. Ihre Chancen standen bisher ziemlich gut – sogar ein Einzeldate konnte sich die lebenslustige Düsseldorferin bereits ergattern. Doch Steffi sucht nicht zum ersten Mal vor laufenden Kameras nach der großen Liebe. Erst im vergangenen Frühjahr nahm die 32-Jährige auch an der RTL II-Kuppelshow Game of Clones teil. Dort lebte sie eine Woche lang mit sechs gleich aussehende Frauen unter einem Dach und ging mit Single-Mann Patrick sofort aufs Ganze: Pikante Szenen lassen sogar vermuten, dass Stefanie in der Sendung Sex mit ihm hatte!

Während es mit Junggeselle Andrej bisher bei harmlosen Flirts blieb, gab Steffi bei Patrick allem Anschein nach Vollgas. "Ich kann nicht schlafen. Darf ich mich dazulegen?", fragte sie den Hottie beim Zubettgehen – und ihre Frage wurde nicht verneint. Um sich "ungestört zu unterhalten", verzogen sich Patrick und Steffi kurz darauf ins Badezimmer. Dort hingen zwar keine Kameras, dafür konnten die Mikros vielsagende Stöhn-Geräusche aufzeichnen.

Tatsächlich wirkten die beiden bereits von Anfang an sehr vertraut miteinander: "Ich hab mich wirklich wohl bei ihm gefühlt, gar nicht fremd. Es war irgendwie so, als würde ich ihn schon länger kennen. Ganz komisch. Aber positiv", schwärmte Stefanie anschließend von der intimen Situation. Letztendlich beteuerte die Unternehmerin jedoch: "Wir hatten keinen Sex." Und auch Patrick erklärte: "Klar hat man sich angefasst, ein bisschen gefummelt. Aber mehr ist da nicht gelaufen."

Die ganze Folge von "Game of Clones – Ein Klon zum Verlieben" bei TVNOW und Donnerstag, den 31. Januar um 20:15 Uhr auf RTL II.

Die Show konnte Steffi am Ende sogar als Siegerin verlassen. "Du vervollständigst mich. Du bist der Klon zum Verlieben", säuselte Patrick bei der Entscheidung, worüber sich die sportbegeisterte Rheinländerin sehr zu freuen schien. Ein Paar wurden die beiden aber offenbar nicht – immerhin starteten schon kurze Zeit später die Dreharbeiten für "Der Bachelor".

MG RTL D Andrej und Steffi bei einem Bachelor-Date

RTL II / Game of Clones Patrick und seine Klone bei "Game of Clones"

RTL II / Game of Clones Stefanie Gebhardt bei "Game of Clones"

RTL II / Game of Clones Patrick von "Game of Clones"

RTL II / Game of Clones Die Klone von Patrick bei "Game of Clones"

RTL II / Game of Clones Patrick und Stefanie bei "Game of Clones"



