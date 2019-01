"Es kann nur eine Germany's next Topmodel werden!" Ab dem 7. Februar können eingesessene Fans der Castingshow wieder einmal Heidi Klum (45) bei ihrer Suche nach Deutschlands nächstem Supermodel zusehen: Ihre Show geht bereits in die vierzehnte Runde. Kurz vor Ausstrahlung kommen immer mehr Informationen über die anstehende Staffel an die Öffentlichkeit – jetzt gehören auch die Identitäten der Models dazu und unter ihnen tummeln sich bereits kleine Starlets. Das sind die GNTM-Girls 2019!

Prosieben stellte nun einige der diesjährigen Teilnehmerinnen vor und bereits beim ersten Blick auf die Fotos und Vorstellungsvideos stechen bekannte Gesichter ins Auge. Keine Geringere als Enisa Bukvic, die Freundin des Schauspielers Simon Desue (27), ist mit von der Beauty-Partie. Das Model hat sich aber auch selbst bereits einen Namen als YouTuberin gemacht! Außerdem dürften auch Fußballer Mario Götze (26) und seine Ehefrau Ann-Kathrin (29) die Donnerstagabende in Zukunft vor der Flimmerkiste verbringen, denn: Die Partnerin von Marios Bruder Felix Götze (20) gehört ebenfalls zu Heidis hübschen Schützlingen. Ob die 19-Jährige Catharina Maranca wohl mit ihren Modeljobs für Thomas Rath (52) und Zalando punkten kann?

Aber auch Julia Helm dürfte viel Erfahrung mit dem Posieren haben: Immerhin ist sie eine bekannte Influencerin und hat bereits stolze 101.000 Instagram-Follower. Sie hat ebenfalls einen YouTube-Kanal und obendrein auch einen Blog. Eins steht also bereits vor dem Auftakt von "Germanys next Topmodel" 2019 fest: Diese Girls haben schon vor der einen oder anderen Kamera gestanden!

Instagram / simondesue Simon Desue und Enisa Bukvic

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca und Ann-Kathrin Götze

Instagram / juliahlm Julia Helm, Bloggerin

