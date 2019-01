Nach schlappen elf Jahren kehrt Gisele Oppermann mit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme in die TV-Welt zurück – doch warum überhaupt? Seit knapp einer Woche leidet die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin im australischen Busch: Prüfung für Prüfung bringt die Niedersächsin an ihre Grenzen und macht ihr das Comeback auf die deutschen Fernsehbildschirme nicht besonders leicht. Doch warum startete die GNTM-Heulsuse von 2008 überhaupt einen zweiten Anlauf? "Ich habe halt lange genug Pause gemacht und ich denke, jetzt kann ich mein Baby auch mal ein bisschen alleine lassen, ist ja fast fünf schon!", erklärte die Mutter einer kleinen Tochter vor ihrem Abflug nach Down Under im Promiflash-Interview.

