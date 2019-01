Slut-Shaming war gestern, heute geht es um das beste Stück des Mannes! Und auch wenn die Größe nicht das Entscheidende für einen Super-Penis ist, will Mensch es dennoch wissen – vor allem wenn er zu einem berühmten Mann gehört. Eine Studie hat sich jetzt ausschließlich dem Gemächt von Hollywood-Stars gewidmet. Um herauszufinden, wer den Größten hat und wer den Kleinsten, wurden 8.000 Nacktszenen gesichtet und 20 Schauspieler untenrum ausgewertet. Wie groß sind also die kleinen Freunde der großen Stars?

Mr. Man, eine Datenbank für Nacktszenen von männlichen Schauspielern, hatte deren Ausstattung unter die Lupe genommen und am Montag die Ergebnisse veröffentlicht. Die Herren wurden anhand ihrer optischen Penislänge in eine Rangfolge gebracht – ungeachtet dessen, wie kalt es am Set war. Ein paar richtig große Namen sollen demnach einen eher kleineren Penis haben: Jude Law (46), Leonardo DiCaprio (44) und Dennis Hopper (✝74) seien nicht so gut bestückt. Neben ihnen gehörten Terrence Howard (49), Eric Balfour, Kevin Heffernan, Eric Stoltz, Geoffrey Rush (67), Shia LaBoeuf und Tom Hardy (41) ebenfalls zu den weniger gesegneten Männern.

Besonders viel zwischen den Beinen soll ein Schauspieler mit deutschen Wurzeln haben: Der "Gewinner" der Studie ist Michael Fassbender (41). Zu ihm gesellen sich Liam Neeson (66), Jason Segel (39), Omar Epps, Ben Affleck (46) – der sich mit sechs verschiedenen Nacktaufnahmen sehr gern zu entblößen scheint – Robert De Niro (75), Vincent Gallo, Javier Bardem (49) und Colin Farrell (42) und Ewan McGregor (47) im oberen Mittelfeld. Genaue Zentimeterangaben wurden allerdings nicht gemacht.

Vivienne Vincent / Landmark Media / ActionPress Jude Law bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Apega/WENN.com Ben Affleck bei der "Justice League'"-Premiere in Los Angeles

Justin Tallis / Getty Images Michael Fassbender bei der "Alien: Covenant"-Premiere in London

