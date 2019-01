Hat Domenico De Cicco (35) seine volle Mähne wirklich einem Toupet zu verdanken? Darüber diskutieren die Dschungelcamp-Fans seit Tagen. Es wird stark daran gezweifelt, ob die perfekte Frise des ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten echt ist. Promiflash traf nun seinen Manager Dennis Schick (30) bei der Fashion TV Modelnacht und der Rheinländer plauderte dort das ultimative Schönheitsgeheimnis des 35-jährigen Italieners aus: "Er hat mir erklärt, dass er dünnes Haar hat und so ein gewisses Shampoo benutzt, dass das ein bisschen dicker wird. Und ich hatte die große Ehre, daran zu ziehen und es ist nichts passiert. Also es ist definitiv kein Toupet."

