Der klügere gibt nach? Nicht wenn es nach Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien (44) geht! Die beiden Streithähne können auch am neunten Tag im Dschungelcamp nicht voneinander ab und lästern wieder, was das Zeug hält. Eine klärende Aussprache am Lagerfeuer? Nicht in Sicht! Anstatt einfach mal den ersten Schritt auf den Currywurstmann zuzumachen, sendet Bastian lieber eine klare Kampfansage!

"Fick' mit mir und ich fick dich doppelt zurück", lauten die Worte des Muskelprotzes in Richtung Chris. Die Bitte von Domenico (35) und Felix (22), sich endlich auszusprechen, schmettert der Unternehmer sofort ab: "Ich habe den Streit nicht angefangen. Ich wollte mit ihm unter vier Augen sprechen, er hat abgelehnt. Da sag ich nur: 'Ok! Dann leck mich.'" Versöhnliche Worte sehen irgendwie anders aus. Doch wie kam es überhaupt zu dem Zoff?

"Er ist zur Presse und hat Scheiß über mich geredet. Dann habe ich zurückgeschossen und gepostet, dass richtige Männer so etwas nicht tun. Nur Pussys machen das", erzählt Bastian seinen Mitcampern. So warf der Brillenträger dem selbst ernannten Millionär vor, die Feuer in Malibu ausgenutzt zu haben, um sein Business zu pushen. Muckimann Bastian spuckt wortwörtlich auf eine Versöhnung und wettert: "Hinterfotzige Drecksau! Du kannst mir ins Gesicht sagen, dass ich ein Arschloch bin, kein Problem, dann diskutieren wir es aus. Aber nicht so!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW Domenico De Cicco, Bastian Yotta und Felix van Deventer

Anzeige

TV NOW Bastian Yotta und Domenico De Cicco

Anzeige

TV NOW Chris Töpperwien im Dschungelcamp, Tag 7

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de