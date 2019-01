Jetzt äußert sich Bonnie Stranges (32) neuer Freund Boris Alexander Stein zum Baby-Post-Gate! Im März 2018 erblickt Bonnies kleines Töchterchen das Licht der Welt. Die Model-Beauty zeigt ihren Spatz stets verhüllt der Öffentlichkeit. Nicht so ihr Ex und Baby-Daddy Leebo Freeman (30) – der postet nämlich mehrfach Pics mit dem Gesicht der kleinen Goldie Venus! Ein No-Go für die Neu-Mama – so denkt auch ihr Liebster Boris, wie er im Promiflash-Interview klarstellt: "Ich finde das sehr uncool, definitiv. Wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, muss man so aufpassen."

Instagram / itsmebxbby; Instagram / leebothestampede



