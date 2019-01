Für Fiona Erdmann (30) geht es endlich wieder bergauf! In den vergangenen Jahren hatte die Germany's next Topmodel-Bekanntheit mit einigen Schicksalsschlägen zu kämpfen: 2016 verstarb ihre Mutter Luzi und eineinhalb Jahre später kam ihr damaliger Noch-Ehemann ums Leben. 2018 krempelte das Model sein Leben um und wanderte nach Dubai aus. Im Interview mit Promiflash bei der HashMag-Blogger-Lounge in Berlin erklärte sie: "Ich bin wirklich froh, diesen Step gemacht zu haben und mein Leben dadurch umgekrempelt zu haben. Man wird einfach ein bisschen positiver, weil man das Gefühl hat, es warten noch viele schöne andere Sachen auf einen da draußen."

