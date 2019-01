Jetzt meldet sich Natalia Osada (28) zu Wort! Die Reality-Queen verfolgt wie viele andere nationale Stars und Sternchen mit großem Interesse das diesjährige Dschungelcamp. Vor Ort mit von der Partie: ihr Ex-Freund Bastian Yotta (42). Und der muss Down Under schon so manche Spitze gegen sich aushalten. Insbesondere Currywurstmann Chris Töpperwien (44) hat seit Tag eins im australischen Busch deutlich gemacht, wie wenig er vom Protzmillionär hält. Gegenüber Promiflash verriet Natalia jetzt: Sie kann Chris gut verstehen!

