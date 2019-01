Tommi Piper (77) entpuppt sich immer mehr als Lustmolch des diesjährigen Dschungelcamps. Ob beim schlüpfriges Wasch-Spektakel mit der "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin Doreen Dietel (44) oder beim pikanten Lagerfeuer-Talk mit seinen Urwald-Buddys – der Schauspieler lässt einfach nichts anbrennen. Vor allem aber seine Anekdote über den besten Sex, den er angeblich jemals hatte, sorgte mächtig für Zündstoff. Jetzt meldete sich seine Ex zu Wort – und der passten Tommis intime Enthüllen so gar nicht in den Kram!

"Die Beste, die ich je hatte, war die Amélie Sandmann. 26 Jahre jünger als ich. Was für ein Feuervogel! Das ging ab wie Feuer, wie Schmidts Katze", schwärmte der 77-Jährige an Tag fünf von seiner Bettgefährtin. Ein Unding, findet Amélie. "Ich war geschockt, dass er so eine Geschichte mit meinem vollen Namen zum Besten gibt und da den großen Zampano raushängen lässt", empörte sie sich gegenüber t-online.de. Vor allem enttäusche sie, dass ihr Verflossener mit seiner Story den Eindruck erwecke, die beiden hätten nur ein Techtelmechtel gehabt. "Das war kein heißer One-Night-Stand, Tommi war meine große Liebe, wir hatten über acht Jahre eine Beziehung", stellte sie klar.

Ihre Enttäuschung richtet sich aber nicht nur gegen den Busch-Bewohner, sondern auch gegen RTL. "RTL hätte meinen Namen rausschneiden müssen. Das geht nicht, dass sie das so senden", wetterte die Sängerin gegen den Sender. Bleibt zu hoffen, dass Tommi jetzt nicht noch weiter aus dem Nähkästchen plaudern wird.

