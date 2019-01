Für Tommi Piper (77) ist die Jagd nach der Krone beim diesjährigen Dschungelcamp seit Sonntag vorbei! Der Alf-Star erhielt die wenigsten Anrufe der Fans und musste sich deswegen von seinen Urwald-Mitbewohnern verabschieden. Dadurch hat der 77-Jährige nun auch keine Chance mehr auf das Preisgeld von 100.000 Euro. Jetzt äußerte sich der Synchronsprecher gegenüber Promiflash und verriet, wie er sich nach dem Rauswurf aus dem Camp fühlt.

Der Camp-Charmeur sieht sein erzwungenes Aus bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nicht allzu dramatisch, im Gegenteil: "Das war für mich eine der größten Erfahrungen in meinem Leben. Ich bin unendlich dankbar, dass ich so ein Team kennenlernen durfte!" Momentan überwiege bei ihm die Freude darüber, die Strapazen des Urwalds durchgestanden zu haben – inklusive Schlafentzug und insgesamt zwei Dschungelprüfungen. Besonders eine Sache habe ihn dann aber doch gestört: "Das Klo, das stank wie Sau!"

Allzu überraschend kam der Exit für den gebürtigen Berliner offenbar nicht, zumindest war er nach der Verkündung sofort vorbereitet: "Ich habe auch schon vorgestern vorgepackt", schilderte Tommi weiter. So konnte es für ihn schnellstmöglich in Richtung Freiheit gehen. Die Tage bis zum Finale der RTL-Sendung am 26. Januar kann der Schauspieler nun ganz entspannt im Hotel Versace verbringen – und hat dabei sogar seine Ruhe: Er verzichtete freiwillig auf eine Begleitung nach Down Under.

MG RTL D / Arya Shirazi Tommi Piper, Dschungelcamp-Kandidat 2019

TV NOW / Stefan Menne V.l.: Tommi Piper, Leila Lowfire, Evelyn Burdecki, Peter Orloff und Doreen Dietel

MG RTL D / Stefan Menne Tommi Piper, Schauspieler

