Schluss mit den wilden Partynächten! Eigentlich ist Model und Reality-Star Jemma Lucy (30) dafür bekannt, es gern mal krachen zu lassen. Außerdem nimmt sie kein Blatt vor den Mund und ist dafür in der Show "Ex On The Beach" auch das eine oder andere Mal angeeckt. Jetzt verriet die Skandalnudel, dass sich ihr Leben ändern dürfte: Jemma ist schwanger – im fünften Monat!

Wer der Vater des Kindes ist, wollte Jemma nicht erzählen. Die Schwangerschaft kam für das Model, das durch ihre vielen Tattoos und Piercings bekannt ist, völlig unerwartet, erzählte sie The Sun: "Als ich herausgefunden habe, dass ich schwanger bin, war ich in einer richtigen Schock-Starre." Sie habe nicht gewusst, was sie tun solle. Die ersten drei Monate nach der Nachricht seien für sie die schwersten gewesen. "Ich mache keinen Witz, wenn ich sage, dass das die härteste Zeit meines Lebens war", gesteht sie und spricht von einem "emotionalen Trauma", das sie ohne Hilfe überstehen musste. Heute aber wisse sie: "Ich kann das schaffen."

Zumindest scheint sie auf der rechten Spur zu sein. Jetzt wurde ein Foto von ihr geschossen – das erste seit ihrer Schwangerschafts-Verkündung. Darauf zu sehen: Jemma im braven, grauen Kleid und einer Kapuzenjacke, während sie einen Smoothie trinkt, zeigen Bilder, die der britischen Daily Mail vorliegen.

Getty Images Jemma Lucy beim Finale von Celebrity Big Brother 2017

Getty Images Jemma Lucy beim Start von Celebrity Big Brother 2017

Getty Images Jemma Lucy, Sarah Harding und Chad Johnson beim Finale von Celebrity Big Brother 2017

