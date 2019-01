Kim Gloss (26) im Figur-Frust – man mag es kaum glauben, doch die ehemalige DSDS-Kandidatin ist tatsächlich mit ihrem Body unzufrieden! Der Grund: Die Schlemmerei der vergangenen Weihnachtsfeiertage und rund um den Jahreswechsel hat ihre Spuren hinterlassen, wie sie im Promiflash-Interview beim Influencer Café im Rahmen der Berlin Fashion Week verriet: "Also, ganz ehrlich, ich hab echt zugenommen. Mit Sport hab ich aufgehört momentan und ich merke es einfach, es ist nicht mehr alles so fest. Es sind immer so drei Kilo plus, mal minus, schwankt halt.” Aber was hält ihr Freund eigentlich von den Extra-Pfündchen?

