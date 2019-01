Heute noch denken wir an Prinzessin Diana (✝36) als Fashion-Ikone. Die 1997 verstorbene Prinzessin setzte mit ihren Looks Maßstäbe und traf in jeder Situation ins Schwarze. Aber Mode war für die Mutter von Prinz William (36) und Prinz Harry (34) mehr als nur das richtige Outfit: Sie nutzte sie auch als Geheimwaffe in einer schweren Zeit, um es Prinz Charles (70) so richtig heimzuzahlen.

Als Charles 1994 im britischen Fernsehen seine Affäre mit Camilla Parker Bowles (71) gestand, schlug Diana nämlich zurück. Ihre Waffe: Das kleine Schwarze. Wie die britische Zeitung Express berichtet, ließ sich Diana am Abend der Ausstrahlung des Interviews bei einer Veranstaltung blicken – und zeigte sich mit einem schwarzen Minikleid der Designerin Christina Stambolian. Das Dress, das unter dem Namen “Revenge Dress” (Rachekleid) in die Geschichte einging, sollte jedem zeigen, dass Diana bester Laune ist – und sie sich von Prinz Charles’ Affäre nicht beeindrucken lässt.

Diana sprach in einem Interview im Jahr 1995 davon, “zu dritt” in der Ehe gewesen zu sein. Damit spielte sie auf Charles’ damalige geliebte Camilla an – und merkte an: "Es wurde also ein bisschen eng". Charles und Diana ließen sich 1996 scheiden. Mit der Scheidung verlor Diana den Titel "Königliche Hoheit".

Action Press / CapitalPictures/face to face Prinz Charles und Prinzessin Diana

SIPA PRESS Prinzessin Diana in London, 1994

Photo by Patrick Riviere/Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles 1983 in Australien

