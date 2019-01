Ob Chris Töpperwien (44) schon weiß, was ihm nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp blüht? Seit mehreren Tagen brodelt die Gerüchteküche um den TV-Auswanderer gewaltig. Investoren seiner einstigen Firma Wurst City Venice LLC beschuldigen den selbst ernannten Currywurst-König, sie um Tausende von Euro betrogen zu haben. Nun wird ein weiterer Vorwurf laut: Im Oktober 2016 veranstaltete der Wahl-Amerikaner ein kostenpflichtiges Gewinnspiel, bei dem man eine fünftägige Reise nach Kalifornien inklusive Flug, Übernachtung und anfallende Kosten gewinnen konnte. Der glückliche Sieger wurde ausgelost – doch die Reise fand nie statt!

Wie der Gewinner Stefan Weiss jetzt in einem exklusiven Interview mit Promiflash berichtet, habe er am 6. Oktober 2016 sieben Lose für das Töpperwiensche Gewinnspiel zu einem Preis von 210 Euro (30 Euro pro Los) via PayPal gekauft. Noch am gleichen Abend wurde er, wie ein Video auf seinem Instagram-Account zeigt, von Glücksfee Thorsten Legat (50) als Sieger der Tombola gezogen. "Ab dann gab es nur noch Chaos", erzählt Stefan. Chris habe ein Treffen mit Stefan in Köln vereinbart, zu dem er aus Stuttgart angereist sei – der Gastronom sei jedoch nicht aufgetaucht.

Anschließend sei ein E-Mail-Verkehr mit dem Dschungelcamper entstanden. Nach mehreren Vereinbarungen habe Chris sich jedoch monatelang phasenweise nicht gemeldet. Nach weiteren Versuchen, gemeinsam einen Termin zu finden, habe der 44-Jährige kommentarlos Stefans Los-Investition von 210 Euro zurück überwiesen und anschließend nur noch über seinen Manager kommuniziert. Die Reise sei damit abgesagt worden – und Stefan sei auf den Kosten für das schiefgelaufene Treffen in Köln und den mehrfach verschobenen Urlaubstagen sitzen geblieben.

Stefan habe daraufhin auf Anraten seines Anwalts die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und eine Strafanzeige wegen Betrugs bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe eingereicht. Das Verfahren sei jedoch später nach §170 Abs. 2 StPO eingestellt worden, da unter anderem der Ermittlungsaufwand in Richtung USA nicht verhältnismäßig zum entstandenen Schaden sei. Der finanzielle Ausgleich habe dies unterstützt. Damit wollte sich der TV-Teilnehmer von "Big Bounce" aber nicht zufriedengeben – und reichte eine zivilrechtliche Klage ein, um die Fahrtkosten und Hotelübernachtung der Köln-Reise und seine fünf sinnlos verschwendeten Urlaubstage entschädigen zu lassen.

"Fakt ist: Ich musste Töpperwien über ein Jahr hinterherrennen, damit er sein Gewinnversprechen einlöst. Am Ende hat die Reise niemals stattgefunden und mir sind innerhalb dieses Jahres hohe Kosten entstanden!", fasst der Kläger zusammen. Das zivilrechtliche Verfahren laufe aktuell noch – eine Reaktion aus dem Team Töpperwien kam bisher noch nicht.

