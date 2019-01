Natascha Ochsenknecht (54) nimmt kein Blatt vor den Mund! Als Dschungelcamp-Kandidatin von 2018 verfolgt sie das Format in diesem Jahr mit großem Interesse vor dem Fernseher. Ihre Meinung über die Camper der 13. Staffel fällt allerdings häufig nicht gerade positiv aus. Sie bezeichnete die Down-Under-Durchhalter schon als Sekte und ließ sich in einem Interview über das Lagerfeuer-Getuschel von Domenico De Cicco (35) aus. Jetzt erhält auch Felix van Deventer (22) eine Ansage von der Uwe Ochsenknecht-Ex!

Der GZSZ-Star bekam in der Folge am Donnerstagabend kurz Besuch von seinem Bruder Timo. Nachdem Felix sich zuerst nach dem Wohlbefinden seiner schwangeren Freundin erkundigt hatte, fragte er auch nach seinem Instagram-Account. Für Natascha ein absolutes No-Go! Bei "Die Stunde danach" auf RTL plus ärgerte sich die dreifache Mutter: "Wie abgefuckt ist die Gesellschaft? Anstatt zu fragen, wie geht es den Großeltern oder so, wird erst nach Followern gefragt."

Das will Felix' Bruder Timo nicht auf sich sitzen lassen. Auf Instagram stellt er nun klar: "Wir haben natürlich erst über die Familie gesprochen und dann hat er mich gefragt, ob ich mit seinem Account klarkomme, weil ich da nicht so der Profi bin und dann haben wir da kurz drüber geredet." Das sei aber kein Grund zu denken, Felix gehe es nur um die Menge seiner Follower.

TVNOW / Stefan Menne Felix van Deventer mit seinem Bruder Timo im Dschungelcamp

WENN Natascha Ochenknecht, Schauspielerin

Instagram / timovandeventer Felix und Timo van Deventer am Strand von Brisbane

