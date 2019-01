Chris Töpperwiens (44) Manager kümmert sich nicht nur um den Currywurstmann – er hat auch persönlich mit so einigen "Würsten" zu tun! Während der Goodbye Deutschland-Star aktuell noch im Dschungelcamp sitzt, kommen nun pikante Details seiner Busch-Begleitung ans Licht. Christian Renz vertritt nämlich nicht nur seinen prominenten Schützling in geschäftlichen Dingen, nebenbei produziert er auch noch Pornos! Was wohl sein Klient Chris dazu sagt?

Seit über sieben Jahren sind Chris und Christian bereits unzertrennlich. Doch sein Job als Manager ist nicht das einzige Standbein, dass sich der 43-Jährige über die Jahre aufgebaut hat. Unter dem Pseudonym Wolfgang Wagner produziert der Brillenträger seit über einem Jahr Schmuddelfilmchen für Erwachsene. Von der Bild-Zeitung auf seine pikante Zweiteinkunft angesprochen, reagierte er entspannt: "Es ist kein Geheimnis, dass ich in zwei voneinander unabhängigen Geschäftsfeldern tätig bin. Ich mache das Management von Chris Töpperwien und bin Filmproduzent im Bereich Adult Entertainment (z.dt. Erwachsenen-Unterhaltung). Die Bereiche sind komplett getrennt. Chris Töpperwien hat mit meiner Filmproduzenten-Tätigkeit nichts zu tun."

Ein Blick auf Christians Website zeigt: Seine zweite Leidenschaft betreibt er ziemlich fleißig! Allein in einem Monat erscheinen rund zehn neue Sex-Streifen auf seiner Plattform. Insgesamt hat der Geschäftsmann bereits 100 Filme gedreht – ganz nach dem Motto 'Sex ist nur schmutzig, wenn er richtig gemacht wird." Wusstet ihr von der zweiten Karriere von Chris Töpperwiens Manager? Stimmt ab!

