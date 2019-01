Hätte er mal lieber nichts gesagt! Im australischen Busch plauderte der ehemalige Dschungel-Kandidat Tommi Piper (77) mit seiner Mitstreiterin Gisele Oppermann (31) ganz offen über seine schwierige Ehe und über seine früheren Bettgeschichten. Für seine Frau, die zu Hause vor dem Fernseher alles mit ansehen musste, waren diese intimen Geständnisse aber offenbar nur schwer zu verkraften. Sie droht Tommi jetzt sogar mit der Trennung!

So weit will es der 77-Jährige jedoch nicht kommen lassen, wie er nach seinem Auszug im Interview mit RTL verriet. "Vieles, was ich gesagt habe, tut mir im Nachhinein leid. Ich bitte um Verzeihung", räumte der Synchronsprecher ein. Doch ob sich seine Frau so leicht besänftigen lässt? Momentan herrsche zwischen den Eheleuten Funkstille – Gespräche finden angeblich nur über eine Freundin statt. "Ich kann sie anrufen, aber sie wird auflegen", erklärte Tommi.

Mit der Zurückweisung seiner Frau komme er überhaupt nicht klar, gab der Schauspieler zu und gestand auch, im Hotel einen Nervenzusammenbruch gehabt zu haben. "Das Heulen hörte nicht auf, ich konnte nicht aufhören", beichtete die Alf-Stimme. Wie es jetzt mit seiner alkoholkranken Frau weitergeht, wisse Tommi selbst noch nicht, betonte aber, dass er nach wie vor Gefühle für sie habe. Letztendlich müsse er ihre Entscheidung aber akzeptieren.

