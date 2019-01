Tom Kaulitz (29) und Heidi Klum (45) schweben auf Wolke sieben – und ihr gemeinsamer Freund Michael Michalsky (51) hatte diesbezüglich schon eine Vorahnung! Im Interview mit Promiflash beim Launch der Tempo Design Edition by Michalsky verriet der Designer, wie sich das Paar kennenlernte: "Die sind einfach das perfekte Match. Ich hatte das auch schon immer geahnt. Ich war ja nun auch dabei, als es passiert ist, das war ja zu meiner Geburtstagsfeier", gab der ehemalige Germany's next Topmodel-Juror preis. Dort soll ordentlich gefeiert und getanzt worden sein – und siehe da: Monate später tanzt das Brautpaar in spe noch immer vor Glück.



