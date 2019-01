Im Dschungelcamp hat Felix van Deventer (22) sich bis ins Finale gekämpft. Für den Sieg hat es am Ende aber nicht gereicht. Die Krone konnte seine Mitstreiterin Evelyn Burdecki (30) ergattern. Felix musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Bronze ging an Schlagerstar Peter Orloff (74). Aber warum reichte es für den GZSZ-Darsteller zum Schluss nicht für die Krone? In der letzten Folge der Ekel-Show ließ er einen fiesen Diss gegen Evelyn los. Genau das könnte ihn hinterher den Sieg gekostet haben!

Alle drei Finalisten mussten noch einmal zur Dschungelprüfung antreten. Die 30-Jährige hatte dabei eine besonders eklige Essens-Challenge erwischt. Auf dem Speiseplan standen unter anderem Lammgehirn und ein lebender Skorpion, die Evelyn alle tapfer aß. Für das Busch-Küken Felix aber offenbar keine große Leistung. Zurück im Camp lästerte er über das Ekel-Menü, fand alles halb so wild und redete ihre Leistung runter. Das nahmen ihm die Twitter-User ziemlich übel: "Die Reaktion von Felix ist so was von für'n Arsch... so was Bösartiges... Missgunst ist wirklich was Ekliges” oder “Alleine dafür, dass Felix versucht, den anderen die Prüfungen schlecht zu reden, sollte er schon direkt rausfliegen” urteilten die User im Netz.

Hat ihn das auf den letzten Metern also tatsächlich um den Sieg gebracht? In den vergangenen Folgen hat sich jedenfalls immer wieder gezeigt, dass die Zuschauer Beef gegen Evelyn sofort abstrafen. Sowohl Domenico De Cicco (35) als auch Bastian Yotta (42) mussten nach einem Diss gegen die Blondine entweder wackeln oder sogar gleich gehen.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

TVNOW / Stefan Menne Peter Orloff im Finale vom Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki in der letzten Dschungelprüfung

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Felix van Deventer, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de